Receita de anúncios do X deve registrar 1º alta anual desde aquisição por Musk, apontam dados

Por Jaspreet Singh

(Reuters) - A plataforma X, de propriedade do Elon Musk, está posicionada para registrar seu primeiro ano de crescimento na receita de publicidade desde sua aquisição pelo bilionário em 2022, segundo dados da empresa de pesquisa Emarketer desta quarta-feira.

As marcas estão retornando ao X em um momento de aumento da influência do bilionário no governo Trump, com seu cargo no departamento de eficiência dos Estados Unidos, o Doge.