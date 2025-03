Microsoft desiste de alugar mais data centers nos EUA e na Europa, dizem analistas

(Reuters) - A Microsoft abandonou projetos de centrais de processamento de dados que consumiriam 2 gigawatts de eletricidade nos Estados Unidos e na Europa nos últimos seis meses devido a um excesso de oferta em relação à previsão de demanda atual, disseram analistas da TD Cowen nesta quarta-feira.

O recuo da companhia inclui adiamentos e cancelamentos de aluguéis de data centers existentes em ambas as regiões no mês passado, disseram os analistas liderados por Michael Elias.

A retirada da Microsoft do aluguel de novas capacidades foi, em grande parte, liderada pela decisão de não apoiar cargas de trabalho de treinamento adicionais da OpenAI, criadora do ChatGPT, de acordo com o relatório.