Integrante de equipe de Musk no governo dos EUA forneceu suporte para rede hackers

No LinkedIn, Coristine se descreve como "encanador voluntário (estagiário)" do governo dos EUA.

O Departamento de Estado não se pronunciou sobre Coristine. A CISA, que é responsável por proteger as redes do governo federal contra hackers e espiões estrangeiros, também silenciou.

O canal do Telegram do EGodly ficou inativo no ano passado; as tentativas de obter comentários de oito pessoas que participaram ou interagiram com o EGodly não tiveram êxito.

"ESSAS SÃO PESSOAS RUINS"

O site da DiamondCDN - CDN normalmente significa "rede de entrega de conteúdo" - foi registrado em meados de 2022, de acordo com registros coletados pela DomainTools. Ele se apresentava como oferecendo "excelentes ferramentas de segurança" que ajudariam a "reduzir seus custos de infraestrutura", de acordo com cópias do site mantidas pelo Internet Archive.

Em 2023, o EGodly se vangloriou em seu canal do Telegram de ter sequestrado números de telefone, invadido contas de email não especificadas de autoridades policiais na América Latina e no Leste Europeu e roubado criptomoedas. No início daquele ano, o grupo distribuiu os dados pessoais de um agente do FBI que, segundo eles, estava investigando-os, divulgando seu número de telefone, fotos de sua casa e outros dados privados no Telegram.