Xiaomi levanta US$5,5 bi com venda de ações de olho em acelerar planos de veículos elétricos

Por Scott Murdoch

(Reuters) - A Xiaomi anunciou nesta terça-feira que levantou US$5,5 bilhões com uma venda de ações destinada a arrecadar recursos para a companhia de tecnologia chinesa avançar com seus ambiciosos planos de montagem de veículos elétricos.

A terceira maior fabricante de smartphones do mundo viu o preço de suas ações subir quase 150% de 21,5 dólares de Hong Kong nos últimos seis meses, impulsionada pelo entusiasmo dos investidores com seus planos para o mercado de veículos elétricos. As ações foram vendidas na oferta a 53,25 dólares de Hong Kong cada.