Chinesa DeepSeek atualiza modelo de IA e intensifica rivalidade com OpenAI

PEQUIM (Reuters) - A startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek lançou uma grande atualização de seu modelo de linguagem de grande porte V3, intensificando a competição com líderes de tecnologia dos Estados Unidos, como OpenAI e Anthropic.

O novo modelo, o DeepSeek-V3-0324, foi disponibilizado pela plataforma de desenvolvimento de IA Hugging Face, marcando o mais recente esforço da empresa para se estabelecer no mercado de IA, que está em rápida evolução.

O modelo mais recente demonstra melhorias significativas em áreas como raciocínio e capacidades de codificação, em comparação com seu antecessor, com testes de benchmark mostrando desempenho aprimorado em diversas métricas técnicas publicadas no Hugging Face.