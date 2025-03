Chefe do Signal defende segurança do aplicativo após vazamento de plano de guerra dos EUA

Por James Pearson

LONDRES (Reuters) - A presidente do Signal, Meredith Whittaker, defendeu nesta terça-feira a segurança do aplicativo de mensagens, depois que altos funcionários do governo Trump incluíram por engano um jornalista em uma sala de bate-papo criptografada que usaram para discutir um ataque iminente dos EUA contra os houthis do Iêmen.

Whittaker não abordou diretamente o erro, que os parlamentares democratas disseram ter sido uma violação da segurança nacional dos EUA. Mas ela descreveu o aplicativo como o "padrão ouro em comunicações privadas" em um post no X, em que delineou as vantagens de segurança do Signal em relação ao aplicativo de mensagens WhatsApp, da Meta.