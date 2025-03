Apple dará início a conferência anual de desenvolvedores em 9 de junho

(Reuters) - A Apple informou nesta terça-feira que vai realizar sua Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC, na sigla em inglês) entre os dias 9 e 13 de junho.

O evento, que é possível ser acessado online, vai destacar as atualizações do software responsável por alimentar iPhones, iPads e outros dispositivos da Apple, de acordo com a empresa.

Segundo a Apple, alguns desenvolvedores e estudantes serão convidados a participar pessoalmente no Apple Park da abertura.