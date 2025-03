SAP desbanca Novo Nordisk como maior empresa da Europa

As ações da SAP acumularam alta nos últimos anos, em parte devido ao otimismo de que suas operações com computação em nuvem serão um dos principais beneficiários dos recentes investimentos em inteligência artificial generativa.

Embora as ações da SAP tenham subido 7% até agora em 2025, com desempenho inferior ao do índice europeu STOXX 600 mais amplo, que subiu 8,3%, elas acumulam um retorno total de 160% desde o final de 2022, superando em muito os 28% do STOXX 600.

Em contrapartida, as ações da Novo Nordisk tiveram desempenho inferior ao do mercado nos últimos meses, depois que dados de testes do medicamento experimental para obesidade de próxima geração, Cagrisema, decepcionaram investidores.

A farmacêutica dinamarquesa desbancou o grupo de marcas de luxo LVMH como a maior empresa da Europa em setembro de 2023.