China e EUA precisam cooperar em IA, diz chefe de comitê de relações EUA-China

PEQUIM (Reuters) - A China e os Estados Unidos precisam cooperar na área de inteligência artificial, e a duplicação de esforços no setor pode ser evitada, disse Stephen Orlins, presidente do Comitê Nacional de Relações Estados Unidos-China (NCUSCR, na sigla em inglês).

Orlins, que participou do Fórum Anual de Desenvolvimento da China, em Pequim, fez a observação a repórteres, de acordo com um vídeo publicado pelo Financial News, de propriedade do banco central chinês.

A IA tem se tornado uma das principais áreas de atrito entre os dois países nos últimos anos, com Washington aplicando sucessivas rodadas de sanções contra setores de IA e de chips da China em uma tentativa de desacelerar seus avanços, argumentando que tais medidas são cruciais para impedir que o país asiático desenvolva tecnologias com uso militar.