Airbus e Boeing buscam produção mais rápida e olham para plásticos em futuros jatos

Possíveis técnicas futuras incluem uma evolução do sistema de produção existente com tempos de cura mais rápidos. "É uma abordagem de menor risco, mas tem muito potencial", disse Wilkerson.

A infusão de resina também está na mistura - uma técnica normalmente usada para fabricar barcos, mas que pode ser usada em produção automatizada de alguns componentes sem a necessidade de uma autoclave.

Mas, cada vez mais, os termoplásticos estão causando um burburinho no setor aeroespacial, de acordo com os participantes do maior evento do setor no mundo, onde Airbus, GKN e outras empresas apresentaram parte da maior estrutura de fuselagem termoplástica do mundo.

A vantagem do termoplástico é que ele pode ser reaquecido e remoldado para produzir uma forma aerodinâmica única e fluida.

"Você pode derretê-lo e remodelá-lo da maneira que quiser", disse Lukas Raps, do Centro Aeroespacial Alemão DLR.

Essas peças também podem ser soldadas usando métodos avançados, como ultrassom, em vez de serem fixadas com rebites, o que reduz o peso.