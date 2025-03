Pequim impulsiona startup de IA Manus em busca de nova DeepSeek

PEQUIM (Reuters) - A Manus, startup de inteligência artificial da China, registrou na quinta-feira seu assistente de IA e foi apresentada pela primeira vez em uma transmissão da mídia estatal do país, destacando a estratégia de Pequim de impulsionar empresas nacionais no setor que receberam reconhecimento no exterior.

Desde que a DeepSeek chocou o Vale do Silício ao lançar modelos de IA comparáveis aos de seus concorrentes norte-americanos, mas desenvolvidos por uma fração do custo, os investidores chineses têm procurado a próxima startup doméstica com potencial para derrubar a ordem tecnológica global.

Alguns apontaram para a Manus. A empresa se tornou viral na rede social X há algumas semanas ao lançar o que afirma ser o primeiro agente de IA geral do mundo, capaz de tomar decisões e executar tarefas de forma autônoma, com muito menos solicitações em comparação com chatbots de IA como ChatGPT e DeepSeek.