Nvidia abrirá laboratório de computação quântica em Boston, diz presidente-executivo

A Nvidia adicionou o programa depois que Huang, em janeiro, disse que computadores quânticos úteis estão a 20 anos de distância, comentários que ele buscou corrigir na quinta-feira, enquanto estava no palco com executivos de empresas de computação quântica.

"Este é o primeiro evento na história em que o presidente-executivo de uma empresa convida todos os convidados para explicar por que ele estava errado", disse Huang.

O Centro de Pesquisa Quântica Acelerada da Nvidia, que a empresa está chamando de NVAQC, trabalhará com empresas do ramo, incluindo Quantinuum, Quantum Machines e QuEra Computing. A Nvidia disse que o centro começará a funcionar ainda neste ano.

Huang discutiu o estado do setor com executivos de mais de uma dúzia de empresas, algumas das quais estão tentando ganhar dinheiro com a tecnologia quântica antes que os computadores possam superar os existentes.

Os executivos disseram que, mesmo quando suas máquinas superarem as unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia em determinadas tarefas, como entender como os átomos interagem uns com os outros, as máquinas quânticas não substituirão os computadores tradicionais.

"Usamos suas GPUs para projetar nossos chips", disse Peter Chapman, presidente-executivo da IonQ. "Será um sistema clássico sentado ao lado de um computador quântico... Eu não venderia nenhuma ação da Nvidia ao final disso."