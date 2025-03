Nvidia investirá bilhões na produção de chips nos EUA em quatro anos, diz FT

Huang tem trabalhado para acalmar as preocupações dos investidores sobre a demanda pelos caros chips de IA da Nvidia, que tornaram a empresa uma das mais valiosas do mundo, depois que a DeepSeek, da China, lançou um chatbot competitivo com supostamente menos chips de IA.

A Nvidia não quis comentar a reportagem do FT.

Huang disse que a Nvidia agora pode fabricar seus sistemas mais recentes nos Estados Unidos por meio de fornecedores como os gigantes taiwaneses da fabricação de chips TSMC e Foxconn, ao mesmo tempo em que observa uma crescente ameaça competitiva da empresa chinesa de telecomunicações Huawei, de acordo com o jornal.

"O investimento da TSMC nos EUA proporciona um aumento substancial na resiliência de nossa cadeia de suprimentos", disse Huang.

Mais cedo na quarta-feira, Huang disse aos analistas na conferência de desenvolvedores da empresa na Califórnia que os pedidos de 3,6 milhões de chips Blackwell de quatro grandes empresas de nuvem subestimaram a demanda geral, pois excluíram a Meta, provedores de nuvem menores e startups.

(Reportagem de Surbhi Misra em Bengaluru)