"Assassin's Creed Shadows", da Ubisoft, estreia com recomendação "muito positiva" no Steam

O jogo ficou em primeiro lugar na lista dos games mais vendidos atualmente no Steam em todo o mundo na quinta-feira, com um pico de 25.863 jogadores simultâneos na plataforma nas primeiras horas.

Na PlayStation Store, da Sony,, onde o jogo de ação e aventura foi lançado à meia-noite, o mais novo "Assassin's Creed" recebeu uma recomendação de usuários de 4,79 estrelas em 5, com base em 1.834 classificações.

A versão para PC marcou 78 pontos na escala de 100 pontos do Metacritic após 45 avaliações, com a versão para PlayStation 5 marcando 81 pontos com base em 78 avaliações e a versão para Xbox Series X atingindo 85 pontos com base em 20 avaliações.

Nas avaliações positivas dos usuários no Steam, os jogadores elogiaram os "belos gráficos", o ambiente detalhado e a jogabilidade. Alguns deles descreveram o jogo como "melhor do que o esperado" e disseram que estavam gostando da história.

As críticas negativas mencionaram alguns erros e travamentos no lançamento, e alguns disseram que a história não tinha "uma boa base". Alguns jogadores também disseram que o jogo ficou à sombra de "Ghost of Tsushima", da Sucker Punch Productions, aclamado pela crítica e que se passa em um cenário semelhante.

"Ghost of Tsushima", uma aventura de ação em mundo aberto que estreou em 2020, tem uma pontuação de crítica de 83 pontos no Metacritic, com uma pontuação de usuário de 9,2 em 10.