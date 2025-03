Tencent acelera investimentos em 2025 e entra na corrida por IA na China

PEQUIM (Reuters) - A gigante chinesa de tecnologia Tencent disse nesta quarta-feira que vai aumentar suas despesas de capital (capex) em 2025, enquanto fortalece o desenvolvimento e a infraestrutura de inteligência artificial.

O presidente da Tencent, Martin Lau, disse aos repórteres em uma teleconferência pós-resultado que os investimentos subirão para "dois dígitos baixos" como porcentagem da receita, tendo a IA como foco principal dos aportes estratégicos.

As despesas de capital da Tencent saltaram de US$3,4 bilhões em 2023 para US$10,7 bilhões no ano passado, chegando a 12% da receita total, disse Lau. No quarto trimestre, a empresa gastou 39 bilhões de iuanes (US$5,4 bilhões) com iniciativas de IA.