Synopsys define estratégia para que "agentes" de IA projetem chips de computador

Essa tarefa, que já era complexa, tornou-se ainda mais complicada nos últimos anos, à medida que empresas como Nvidia, cliente da Synopsys, passaram do projeto de chips únicos para sistemas de servidores de IA com centenas ou até milhares de chips.

Isso requer o design de milhares de chips e outros componentes simultaneamente e o processo está começando a sobrecarregar as equipes de engenharia, disse o presidente-executivo da Synopsys, Sassine Ghazi, na conferência anual de usuários da empresa em Santa Clara, Califórnia.

"Eles são muito complexos e difíceis de projetar", disse Ghazi sobre os novos computadores com IA. "A pressão que os engenheiros estão sentindo hoje não é apenas a complexidade, é a complexidade e o ritmo em que eles precisam entregar esses produtos, bem como o custo."

A Synopsys revelou a tecnologia que chama de AgentEngineer. No curto prazo, ela se concentrará em "agentes" de IA aos quais um engenheiro humano pode dar instruções. O agente de inteligência artificial pode, então, cuidar de tarefas específicas no design dos microprocessadores, como testar se um circuito funciona como o esperado.

Com o tempo, a Synopsys prevê que os agentes ajudem a coordenar o projeto de sistemas complicados com muitos chips e componentes diferentes para garantir que os produtos sejam entregues no prazo.

"A IA desempenha um papel enorme, porque a capacidade de P&D não está crescendo", disse Shankar Krishnamoorthy, que lidera o grupo de tecnologia e desenvolvimento da Synopsys.