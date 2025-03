Nvidia e xAI se unem a Microsoft, BlackRock e MGX para desenvolver infraestrutura de IA

(Reuters) - Nvidia e xAI, de Elon Musk, se juntaram a um consórcio apoiado por Microsoft, o fundo de investimento MGX e BlackRock para expandir a infraestrutura de inteligência artificial nos Estdos Unidos, disseram as empresas nesta quarta-feira, à medida que se intensifica uma corrida global para dominar a tecnologia nascente.

O grupo, formado no ano passado com o objetivo de investir inicialmente mais de US$30 bilhões em projetos relacionados à IA, é um dos maiores esforços para financiar data centers e instalações de energia necessárias para alimentar aplicativos de IA, como o ChatGPT.

As adições ocorrem dois meses depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o Stargate, uma iniciativa de infraestrutura de IA do setor privado apoiada por SoftBank Group, OpenAI e Oracle, com planos de mobilizar até US$500 bilhões.