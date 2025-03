Google e Apple são atingidos por repressão regulatória da União Europeia

Na segunda acusação, os reguladores disseram que o Google favoreceu seus próprios serviços, como Google Shopping, Google Hotels e Google Flights, em detrimento dos concorrentes.

A chefe antitruste da UE, Teresa Ribera, disse em um comunicado que as medidas "garantem que a Alphabet cumpra as regras da UE no que diz respeito a dois serviços amplamente utilizados por empresas e consumidores em toda a UE, o Google Search e os telefones Android".

O Google reagiu, dizendo que as regras de concorrência da UE estão prejudicando consumidores e empresas.

"As conclusões da Comissão exigem que façamos ainda mais mudanças na forma como mostramos certos tipos de resultados de pesquisa, o que tornaria mais difícil para as pessoas encontrarem o que estão procurando e reduziria o tráfego para empresas europeias", disse Oliver Bethell, diretor sênior de concorrência do Google, em uma postagem de blog.

Se a empresa não puder cobrar taxas razoáveis para dar suporte ao desenvolvimento contínuo do Android e dos serviços Play, ela não poderá investir em uma plataforma aberta, disse ele.

A primeira ordem da UE contra a Apple exige que a empresa dê aos fabricantes rivais de smartphones, fones de ouvido e headsets de realidade virtual acesso à sua tecnologia e ao sistema operacional móvel para que eles possam se conectar com iPhones e iPads sem problemas.