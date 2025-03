Xiaomi aumenta meta de vendas de veículos elétricos

O lucro líquido ajustado aumentou 69,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 8,32 bilhões de iuans, acima da estimativa média de 6,399 bilhões dos analistas.

As ações da Xiaomi, listadas em Hong Kong, fecharam em alta de 3,3% na segunda-feira, antes da divulgação dos resultados. A Xiaomi acumulou valorização de 284% nos últimos 12 meses, impulsionada pelo projeto de veículos elétricos da marca.

A Xiaomi começou a fabricar veículos elétricos no ano passado com o lançamento do sedã SU7, depois de vender smartphones, eletrodomésticos e aparelhos inteligentes durante a maior parte de seus 25 anos de história.

A Xiaomi teve receita de 32,1 bilhões de iuans com as vendas de carros elétricos em 2024 e entregou mais de 135 mil sedãs SU7. O prejuízo líquido desta operação, incluindo outras novas iniciativas da empresa, atingiu 6,2 bilhões de iuans.

As vendas globais de smartphones da Xiaomi no quarto trimestre aumentaram 5% em relação ao ano anterior, para 42,7 milhões de aparelho. Com isso, a empresa ficou terceiro lugar no ranking global de maiores vendedores, com uma participação de 13%, segundo dados da Canalys.

Na China, seu maior mercado, as vendas aumentaram 29%, para 12,2 milhões de aparelhos no mesmo período, e a empresa ficou na quarta posição, com uma fatia de mercado de 16%.