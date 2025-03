Tribunal dos EUA rejeita direito autoral para arte gerada por IA sem criador "humano"

Por Blake Brittain

Um tribunal federal de apelações em Washington, DC, afirmou nesta terça-feira que uma obra de arte gerada por inteligência artificial sem intervenção humana não pode ser protegida por direitos autorais segundo a lei dos EUA.

O Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia concordou com o Escritório de Direitos Autorais dos EUA que uma imagem criada pelo sistema de IA "DABUS", de Stephen Thaler, não tinha direito à proteção de direitos autorais e que apenas obras com autores humanos podem receber tal proteção.