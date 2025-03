Tencent expande iniciativa de IA com ferramentas de geração 3D de código aberto

PEQUIM (Reuters) - A gigante de tecnologia Tencent revelou na terça-feira um conjunto de novas ferramentas de inteligência artificial capazes de converter textos e imagens em visuais 3D, no mais recente exemplo do crescente impulso chinês no campo da IA generativa.

A Tencent anunciou em comunicado que lançou cinco modelos de código aberto com base em sua tecnologia Hunyuan3D-2.0, incluindo as chamadas versões "turbo" que, segundo ela, podem gerar visuais em 3D em 30 segundos, mantendo alta precisão e qualidade.

O lançamento ocorre no momento em que as empresas chinesas, lideradas principalmente pela startup de IA DeepSeek, começaram a desafiar o domínio dos EUA no setor, oferecendo desempenho comparável ou superior a custos significativamente mais baixos.