Siemens corta 8% de funcionários de divisão de automação de fábricas

É o maior número de demissões em massa anunciado pela Siemens desde 2017, com 2.600 dos empregos sendo eliminados na Alemanha.

Até recentemente, a divisão era a joia da coroa da Siemens, com as margens mais altas do grupo. No entanto, a Siemens, que emprega 312 mil trabalhadores no mundo, disse que "a demanda fraca, principalmente nos principais mercados da China e da Alemanha, juntamente com o aumento das pressões competitivas, reduziu consideravelmente os pedidos e a receita nos negócios de automação industrial" nos últimos dois anos.

A notícia das demissões ocorre depois que a Audi anunciou 7.500 demissões na segunda-feira. A própria Volkswagen, controladora da Audi, também lançou um programa de redução de custos que envolve 35 mil demissões, enquanto a Porsche planeja cortar 3.900 empregos.

A Siemens também informou nesta terça-feira 450 demissões na área de carregadores de veículos elétricos, um terço da força de trabalho total da unidade.