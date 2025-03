Nvidia lança novos chips, diz estar preparada para futuro da IA, mas ações recuam

Mas sua apresentação não conseguiu tranquilizar os investidores. As ações da Nvidia recuaram 3,4% e o índice de chips fechou em queda de 1,6%.

"Quase o mundo inteiro entendeu errado", disse Huang no palco da conferência, vestido com sua habitual jaqueta de couro preta e jeans. Ele chamou a conferência de "o Super Bowl da IA".

"A quantidade de computação que precisamos como resultado da IA agêntica, como resultado do raciocínio, é facilmente 100 vezes maior do que pensávamos que precisávamos no ano passado", disse ele, referindo-se aos agentes autônomos de IA que exigem pouca intervenção humana para tarefas de rotina.

Os lucrativos chips da Nvidia enfrentam a pressão das mudanças tecnológicas à medida que os mercados de IA mudam de "treinamento", em que modelos de IA como chatbots são desenvolvidos com o uso de grandes quantidades de dados para torná-los "inteligentes", para "inferência", que é quando o modelo usa sua "inteligência" para produzir respostas para os usuários.

Grande parte do sucesso da Nvidia resultou da década que a empresa sediada em Santa Clara, Califórnia, passou construindo ferramentas de software para atrair pesquisadores e desenvolvedores de IA - mas foram os chips de data center da Nvidia, que são vendidos por dezenas de milhares de dólares cada, que representaram a maior parte de seus US$130,5 bilhões em vendas no ano passado.

O valor das ações da companhia mais do que quadruplicou nos últimos três anos, pois a empresa impulsionou o surgimento de sistemas avançados de IA, como ChatGPT, Claude e muitos outros.