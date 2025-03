Alphabet volta a negociar compra da Wiz por mais de US$30 bi, diz fonte

Por Krystal Hu e Zaheer Kachwala

(Reuters) - A Alphabet, controladora do Google, está em negociações avançadas para comprar a empresa israelense de segurança online Wiz com uma oferta de mais de US$30 bilhões, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

A oferta da Alphabet é 30% mais alta que a proposta de US$23 bilhões feita no ano passado, que a Wiz cancelou em julho devido a preocupações de que o negócio não conseguiria superar obstáculos antitruste.