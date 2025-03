Alphabet faz maior aquisição da empresa com oferta de US$32 bi por Wiz

A aquisição da Wiz ajudará o Google a reforçar seus negócios de computação em nuvem com produtos de segurança digital baseados em inteligência artificial.

"A nuvem é mais importante do que nunca, e os invasores não estão diminuindo o ritmo. Eles já estão usando as tecnologias mais inovadoras para se moverem mais rapidamente", disse o presidente-executivo e cofundador da Wiz, Assaf Rappaport, que chamou a oferta anterior do Google de "humilhante".

Embora um clima regulatório difícil em 2024 tenha dificultado grandes transações de fusões e aquisições, Wall Street está otimista de que uma mudança nas políticas antitruste norte-americanas sob o comando do bilionário Donald Trump possa reacender o mercado.

Uma das startups de software de crescimento mais rápido, a Wiz foi avaliada em US$12 bilhões em uma rodada de financiamento em maio passado. Ela trabalha com provedores de serviços de computação em nuvem, como Amazon Web Services, Azure, da Microsoft; e Google Cloud, e conta com Morgan Stanley, BMW e o grupo de produtos de luxo LVMH entre seus clientes.

Após a conclusão do negócio, a Wiz se juntará ao negócio do Google Cloud, que gerou mais de US$40 bilhões em receita em 2024 e ultrapassou o crescimento da área de pesquisa online nos últimos anos.

Os produtos da Wiz continuarão disponíveis em todos os outros principais serviços de nuvem. A Alphabet espera que o negócio seja concluído, sujeito a aprovações regulatórias.