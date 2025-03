BMW integrará sistema de conexão inteligente da Huawei em 2026

PEQUIM (Reuters) - O BMW Group integrará o Huawei HiCar, o aplicativo móvel para carros do conglomerado de tecnologia chinês que conecta dispositivos com veículos, em seus novos modelos produzidos localmente em 2026, disse a montadora alemã nesta segunda-feira.

A BMW está se unindo à Huawei para desenvolver aplicativos inteligentes baseados no sistema operacional Harmony para motoristas de seus veículos que usam os dispositivos do conglomerado de tecnologia na China, de acordo com comunicado da empresa.

A montadora alemã está trabalhando com fornecedores para obter mais cooperação "entre ciclos" e "promover profunda integração dos (parceiros) chineses locais no sistema de inovação global da BMW".