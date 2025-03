Primeira Turma do STF mantém por unanimidade suspensão da Rumble no Brasil

(Reuters) - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a plataforma norte-americana Rumble no Brasil por não cumprir ordens judiciais.

Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux acompanharam o voto de Moraes. O colegiado tinha até esta sexta-feira para votar no plenário virtual.

Em fevereiro, Moraes determinou a suspensão da Rumble, uma plataforma de vídeos utilizada por influenciadores de direita, até que a empresa indique um representante legal no Brasil e cumpra outras ordens, incluindo o pagamento de multas pendentes.