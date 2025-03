Meta testará sistema de notas da comunidade nos EUA a partir de 18 de março

(Reuters) - A Meta disse nesta quinta-feira que começará a testar o sistema de notas da comunidade em suas plataformas nos Estados Unidos a partir de 18 de março, dois meses depois de encerrar seu programa de verificação de fatos no país após anos de críticas de usuários conservadores.

A mudança marca a maior reformulação da abordagem da Meta para gerenciar o conteúdo em seus serviços nos últimos tempos e ocorre no momento em que o presidente-executivo Mark Zuckerberg vem sinalizando o desejo de estabelecer boas relações com o governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

O novo sistema é semelhante ao usado no X, de Elon Musk. A Meta afirmou que usará o algoritmo de código aberto do X como base de seu sistema de notas da comunidade.