Intel salta 10%, investidores comemoram nomeação de novo presidente

(Reuters) - As ações da Intel subiram 10% no pré-mercado nesta quinta-feira, com Wall Street aplaudindo a decisão da companhia de nomear como presidente-executivo o ex-membro do conselho Lip-Bu Tan, que deixou o cargo em agosto devido a divergências sobre a estratégia da fabricante de chips.

Tan terá a tarefa de recuperar a Intel depois que a empresa perdeu o boom da inteligência artificial enquanto investia bilhões de dólares na construção de uma operação de produção de chips para terceiros. A Intel teve vários trimestres de perdas de participação de mercado em data centers e PCs, bem como perdas de bilhões de dólares nos negócios de fabricação de microprocessadores e, nos últimos cinco anos, as ações da empresa acumularam desvalorização de cerca de 60%, um período em que os índices Nasdaq e o S&P 500 mais do que dobraram.

"A entrada de Tan como presidente-executivo da Intel foi tão boa quanto as partes interessadas poderiam esperar", disseram os analistas da TD Cowen, observando que ele tem "relacionamentos profundos" em todo o ecossistema de chips que poderiam atrair clientes para o negócio de fabricação por contrato da empresa.