Trump diz que comprará carro da Tesla para mostrar apoio a Musk

Cerca de 350 manifestantes protestaram do lado de fora de uma concessionária da Tesla em Portland, Oregon, na semana passada, enquanto nove pessoas foram presas durante uma manifestação barulhenta do lado de fora de uma loja da Tesla em Nova York no início de março.

Musk está liderando o chamado Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE, do governo Trump.

Em uma publicação em sua rede social, Trump defendeu Musk, dizendo que ele estava "arriscando tudo" para ajudar os EUA e que estava fazendo um trabalho "fantástico".

"Vou comprar um Tesla novinho em folha amanhã de manhã como uma demonstração de confiança e apoio a Elon Musk, um americano realmente fantástico", disse Trump. Musk, que na realidade tem origem sul-africana, agradeceu a Trump pelo apoio na rede social X.

O valor de mercado da Tesla caiu mais da metade desde que atingiu o recorde histórico de US$1,5 trilhão em 17 de dezembro, eliminando a maior parte dos ganhos que as ações da montadora tiveram depois que Trump, apoiado por Musk, venceu as eleições nos EUA em novembro.

A queda das ações da Tesla desde dezembro decorre do recuo nas vendas de veículos da marca, dos protestos contra a atividade política de Musk e das preocupações dos investidores de que o bilionário esteja distraído com assuntos de política em vez de se dedicar mais à empresa.