Montadora chinesa Xpeng pode investir até US$13,8 bi em robôs humanoides

A fabricante de veículos elétricos com sede em Guangzhou entrou no setor de robôs humanoides em 2020 e revelou seu Iron humanoide em novembro para rivalizar com o Tesla Bot.

A Xpeng está entre um número crescente de fabricantes de automóveis que têm apostado em robôs humanoides, que os parlamentares chineses sinalizam como uma área em que desejam ver avanços tecnológicos.

A rival Leapmotor montou uma equipe de desenvolvimento de robôs com dezenas de pessoas, que atualmente está em fase de pré-pesquisa, disse o presidente-executivo, Zhu Jiangming, a jornalistas nesta terça-feira.

As montadoras de automóveis podem investir de 1 a 2 bilhões de iuans por ano em cenários para implantação de robôs humanóides, de acordo com He, publicou a Economic View também nesta terça-feira.

(Por Qiaoyi Li e Brenda Goh)