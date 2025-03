Meta começa a testar primeiro chip interno de treinamento de IA

O esforço para desenvolver chips internamente faz parte de um plano de longo prazo da Meta para reduzir seus enormes custos de infraestrutura, à medida que a empresa faz apostas altas em ferramentas de IA.

A Meta, que também é dona do Instagram e do WhatsApp, prevê despesas totais de US$114 bilhões a US$119 bilhões em 2025, incluindo até US$65 bilhões em despesas de capital, impulsionadas principalmente por gastos em infraestrutura de IA.

Uma das fontes disse que o novo chip de treinamento da Meta é um acelerador dedicado, o que significa que ele foi projetado para lidar apenas com tarefas específicas de IA. Isso pode torná-lo mais eficiente em termos de energia do que as unidades de processamento gráfico integradas (GPUs), geralmente usadas para cargas de trabalho de IA.

A Meta está trabalhando com o fabricante de chips TSMC, sediado em Taiwan, para produzir o chip, disse essa fonte.

A implantação do teste começou depois que a Meta concluiu seu primeiro "tape-out" do chip -- um marcador significativo de sucesso no trabalho de desenvolvimento de silício, que envolve o envio de um projeto inicial por uma fábrica de chips, disse a outra fonte.

Um tape-out típico custa dezenas de milhões de dólares e leva de três a seis meses para ser concluído, sem garantia de que o teste será bem-sucedido. Uma falha exigiria que a Meta diagnosticasse o problema e repetisse a etapa de tape-out.