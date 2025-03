UE nega mirar big techs norte-americanas e diz que EUA também estão combatendo monopólios

Por Foo Yun Chee

BRUXELAS (Reuters) - A nova regra da Europa sobre tecnologia visa manter os mercados digitais abertos e não mira big techs norte-americanas, disseram chefes das áreas antitruste e de tecnologia da União Europeia a congressistas dos Estados Unidos, reforçando que as autoridades dos EUA também têm agido sobre essas empresas nos últimos anos.

Os comentários de Teresa Ribera, responsável do bloco por questões antitruste, e de Henna Virkkunnen, de tecnologia, ocorreram após o presidente do comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos EUA, Jim Jordan, e Scott Fitzgerald, presidente do subcomitê sobre Estado Administrativo, Reforma Regulatória e Antitruste, exigirem esclarecimentos sobre a Lei dos Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês) da UE.