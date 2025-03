Toyota lança "smart car" elétrico na China de US$20 mil

O preço do carro com recursos de navegação semelhantes à versão completa de direção autônoma da Tesla começa em 139.800 iuans (US$19.297,66). A versão menos avançada do modelo tem preço de 104.800 iuans, o que a torna o carro elétrico mais barato da Toyota na China.

A GAC Toyota se recusou a comentar questões relacionadas aos planos de exportação e à lucratividade do modelo diante do preço baixo.

A versão "smart" do carro é equipada com o chip Orin X, um sistema de radar lidar e o software de direção inteligente da Momenta, que é comparável aos veículos de rivais.

A longa guerra de preços no mercado de veículos elétricos da China entrou em uma nova fase no mês passado, depois que a BYD anunciou a oferta de recursos avançados de direção assistida em vários modelos, incluindo aqueles com preço abaixo de US$10 mil, sem custo adicional.