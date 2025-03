Líderes de setor de criptomoedas se reunirão em cúpula de Trump com foco em reserva dos EUA

Por Suzanne McGee e Michelle Conlin e Trevor Hunnicutt

(Reuters) - A elite do setor de criptomoedas deve se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, nesta sexta-feira, para discutir como o governo norte-americano implementará a visão do bilionário de tornar o país a "capital mundial das moedas digitais".

Trump receberá nomes que incluem Michael Saylor, presidente-executivo da MicroStrategy, e Zach Witkoff, um dos fundadores do negócio de criptomoedas do próprio Trump, World Liberty Financial, de acordo com publicações das redes sociais dos executivos. Vlad Tenev, presidente-executivo da Robinhood Markets também estará presente, de acordo com uma porta-voz da Robinhood. Witkoff e Saylor não comentaram o assunto ao serem procurados pela Reuters.