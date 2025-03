Intuitive Machines despenca na bolsa após nave pousar de lado na Lua

"Com a direção do Sol, a orientação dos painéis solares e as temperaturas extremamente frias na cratera, a Intuitive Machines não espera que a Athena consiga recarregar", disse a empresa.

As ações da empresa sofriam nesta sexta-feira a maior queda em mais de um ano. Na quinta-feira, o papel fechou em baixa de 20%, depois de ter mais que dobrado nos últimos 12 meses.

A Athena transportava 11 cargas úteis e instrumentos científicos, incluindo uma broca para verificar a existência de água congelada e outros recursos no solo lunar, um primeiro centro de dados e uma primeira rede celular na Lua.

Separadamente, o mega-foguete Starship da SpaceX, o maior do mundo, explodiu na quinta-feira, minutos após decolar, lançando uma chuva de detritos na costa da Flórida e das Bahamas, no que foi o segundo fracasso consecutivo da empresa liderada pelo bilionário Elon Musk.

Como parte da estratégia da Nasa para reviver a exploração lunar com custos reduzidos, a Intuitive está entre as várias empresas que lideram o retorno do setor privado dos EUA ao satélite terrestre.

A Intuitive Machines pode adiar uma terceira missão de pouso lunar, prevista para o próximo ano no âmbito do programa Commercial Lunar Payload Services da Nasa, para aguardar a implantação de um satélite de comunicações da empresa, disse o presidente-executivo.