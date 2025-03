EUA desistem de forçar Google a vender investimentos em IA em caso antitruste

Os porta-vozes do Google e da Anthropic não responderam de imediato a pedidos de comentários.

O Google detém uma participação minoritária de bilhões de dólares na Anthropic. A perda do investimento traria uma vantagem competitiva para a OpenAI e seu investidor, a Microsoft, disse a Anthropic ao tribunal em fevereiro.

O caso de grande repercussão apresentado durante o primeiro mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos deu início a uma repressão contra big techs que se estendeu até o governo do ex-presidente Joe Biden. Apple, Meta e Amazon.com também enfrentam alegações de manutenção de monopólios ilegais em seus respectivos mercados.

Desde a reeleição de Trump, o Google tem argumentado que a abordagem do Departamento de Justiça no caso prejudicaria a capacidade da empresa de competir no setor de IA e "colocaria em risco a liderança econômica e tecnológica global dos EUA".