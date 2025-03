Departamento de Trabalho dos EUA investiga Scale AI, startup apoiada por Nvidia e Amazon

(Reuters) - O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos está investigando a Scale AI, uma startup de rotulagem de dados apoiada pelas gigantes da tecnologia Nvidia, Amazon e Meta, para verificar sua conformidade com a Fair Labor Standards Act, informou a empresa com sede na Califórnia na quinta-feira.

A investigação está examinando a conformidade da Scale AI com as práticas de remuneração justa e condições de trabalho e foi iniciada há quase um ano durante a administração do ex-presidente Joe Biden, disse a empresa.

A startup afirmou que no último ano trabalhou com o departamento para explicar seu modelo de negócios e o emergente setor de inteligência artificial.