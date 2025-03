Telefônica contrata Rothschild para ajudar em venda de operação no Peru, diz jornal

MADRI (Reuters) - A Telefónica contratou a Rothschild para ajudá-la a vender suas operações no Peru, que entrou com pedido de recuperação judicial no mês passado, publicou o jornal El Confidencial nesta quinta-feira.

No mês passado, a Telefónica vendeu sua unidade na Argentina por US$1,245 bilhão, como parte de uma estratégia sob a nova administração liderada por Marc Murtra para reduzir gradualmente a exposição à América Latina.

Murtra, que assumiu o cargo de presidente-executivo em janeiro, substituindo José Maria Alvarez-Pallete, disse que a empresa iriá concluir uma revisão estratégica de seus ativos antes do final deste ano.