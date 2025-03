Modelo de raciocínio de IA da Alibaba anima investidores

Por Che Pan e Brenda Goh

PEQUIM (Reuters) - O lançamento de um modelo de raciocínio de inteligência artificial do grupo chinês de comércio eletrônico Alibaba , que segundo a empresa está em pé de igualdade com o R1 da DeepSeek, fez com que as ações da companhia disparassem mais de 8% nesta quinta-feira.

Em uma publicação na rede social X, a unidade de IA da Alibaba disse que seu modelo QwQ-32B, com 32 bilhões de parâmetros, pode alcançar um desempenho comparável ao modelo R1 da DeepSeek, que tem 671 bilhões de parâmetros.