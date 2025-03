Méliuz aprova estratégia de investimento envolvendo bitcoin e compra US$4,1 mi

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Méliuz aprovou a criação de uma nova estratégia de tesouraria, voltada para a aplicação de recursos e realização de investimento em bitcoin, conforme fato relevante da empresa nesta quinta-feira.

Nesse contexto, o colegiado da companhia aprovou a aplicação de até 10% do caixa total da Méliuz na maior moeda digital do mundo, buscando um retorno de longo prazo no referido ativo, bem como solicitou análise para tornar o bitcoin o principal ativo estratégico da sua tesouraria.