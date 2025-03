Startup de tecnologia militar levanta US$250 mi para fabricar armas antidrone

A injeção de dinheiro ocorre em um momento de aumento da demanda por armas capazes de neutralizar drones, largamente usados na guerra da Ucrânia. A Epirus ganhou um contrato de US$66 milhões do exércido dos Estados Unidos em 2023 para fornecer seu principal produto, o Leonidas: um sistema móvel que dispara feixes de energia dirigida que é capaz de desativar drones em pleno ar.

A rodada de financiamento, que teve excesso de demanda , foi co-liderada pela empresa de capital de risco 8VC e pela Washington Harbour Partners, uma companhia de investimentos com sede em Washington. A unidade de fabricação de tanques da gigante militar norte-americana General Dynamics, a General Dynamics Land Systems, também participou do rodada. Com o novo financiamento, a Epirus levantou até agora mais US$550 milhões.

A Epirus pretende usar os novos recursos para expandir-se para mercados internacionais e comerciais, fortalecer sua cadeia de suprimentos e aumentar a força de trabalho. A empresa também está pronta para abrir um novo centro de simulação em Oklahoma para treinar soldados em guerra contra drones.