Mileto Tecnologia conclui compra de ativos de TV da Oi

"Vamos incentivar os ex-clientes e todos aqueles que tenham uma antena e setupbox antigo da Oi TV a testar e reativar o serviço", afirmou Guenzburger em comunicado à imprensa.

"Estamos falando de milhões de potenciais clientes, que terão a oportunidade de comprovar a qualidade dos conteúdos e da transmissão dos canais 100% HD, a um preço acessível", acrescentou sem dar detalhes das ofertas da empresa após a aquisição dos ativos da Oi TV e citando que o foco da Mileto é distribuição de conteúdo e não a competição por clientes de banda larga.

Segundo a Mileto, ao assumir a operação de TV da Oi, a empresa manteve parceria com a operadora do satélite que atende os clientes DTH da Oi TV, a empresa europeia SES, e espera desenvolver novas parcerias com programadoras de conteúdo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)