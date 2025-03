Google pede que EUA não dividam empresa por questão de 'segurança nacional'

O Google se reuniu com o governo dos Estados Unidos na semana passada e pediu que ele recuasse na tentativa de desmembrar a empresa, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

O Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA tem atualmente em andamento dois processos antimonopólio contra o Google — um sobre tecnologia de pesquisa e outro sobre tecnologia de publicidade.

"Nós nos reunimos rotineiramente com reguladores, incluindo o DOJ, para discutir este caso. Como dissemos publicamente, estamos preocupados que as propostas atuais prejudiquem a economia norte-americana e a segurança nacional", disse um porta-voz do Google, que pertence à Alphabet.