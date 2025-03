Apple lança novos MacBook Air com chip M4

Os recursos de IA da Apple foram lançados nos iPhones no final do ano passado e a empresa vem expandindo a oferta dessas ferramentas em vários idiomas e regiões na esperança de atrair mais usuários.

As vendas de computadores da Apple somaram US$8,99 bilhões no quarto trimestre do ano passado, acima da estimativa de analistas que esperavam, em média, faturamento de US$7,96 bilhões com eles, de acordo com dados fornecidos pela Lseg.

Além dos novos MacBooks, a Apple apresentou o processador M3 Ultra, que, como gerações anteriores, promete melhor desempenho que chips passados. O novo processador será fornecido como uma opção no computador de alto desempenho Mac Studio, apresentado também nesta quarta-feira. O chip M3, segundo a Apple, permite a execução de modelos de linguagem grande com mais de 600 bilhões de parâmetros.

A nova série de dispositivos Mac Studio, voltada para desenvolvedores de IA e editores de vídeo e foto, custará a partir de US$ 1.999. No Brasil, no site da Apple, o Mac Studio aparece com preços a partir de R$23 mil, com chip M4 Max, e R$47 mil, com processador M3 Ultra.

O Mac Studio com o chip M3 Ultra vem com pelo menos 96 gigabytes de memória, enquanto o equipado com o M4 Max tem a partir de 36 gigabytes de memória. Os HDs são de 1 terabyte e 512 Gb, respectivamente.

(Por Juby Babu)