OpenAI implementa GPT-4.5 para alguns usuários pagantes

(Reuters) - A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, lançou na quinta-feira uma prévia de seu mais recente modelo GPT-4.5 para seus usuários e desenvolvedores Pro em todo o mundo, com planos de expandir o acesso nas próximas semanas.

O GPT-4.5 vem com uma capacidade aprimorada de reconhecer padrões, gerar percepções criativas e mostrar maior inteligência emocional, disse a empresa.

A OpenAI, apoiada pela Microsoft, disse que começará a lançar o GPT-4.5 para usuários do ChatGPT Plus e Team na próxima semana e, na semana seguinte, para os usuários Enterprise e Edu.