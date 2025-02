A Intel vem cortando despesas depois que sua cara proposta de se tornar uma fabricante de chips terceirizada para outras empresas prejudicou seus resultados.

As mudanças foram feitas para que a Intel possa alinhar a operação de sua fábrica com a demanda do mercado e melhor "gerenciar o capital de forma responsável", odisse Naga Chandrasekaran, gerente geral da Intel Foundry Manufacturing, em uma mensagem aos trabalhadores vista pelo jornal. A segunda fábrica da empresa em Ohio não será concluída até pelo menos 2031 e começará a funcionar em 2032, de acordo com o Columbus Dispatch.

A Intel não comentou o assunto à Reuters.

No ano passado, a empresa demitiu 15% de sua força de trabalho, suspendeu dividendos e iniciou um extenso plano de redução de custos que envolveu cortes maciços em investimentos nos próximos anos.