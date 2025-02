Dono da Starlink, Musk acusa erroneamente tele dos EUA de operar sistema de aviação

A Verizon, que opera a maior rede sem fio dos EUA, rejeitou a acusação inicial de Musk com um comunicado, dizendo que havia acabado de começar a trabalhar no sistema.

"A avaliação da FAA é que falta um dígito de meses para uma falha catastrófica, colocando a segurança dos passageiros aéreos em sério risco", afirmou Musk em sua postagem original.

A Verizon respondeu: "Para deixar claro, os sistemas atuais da FAA são da L3Harris e não da Verizon. Estamos no início do nosso contrato plurianual para substituir sistemas antigos e obsoletos. Nossas equipes estão trabalhando com as equipes de tecnologia da FAA e nossa solução está pronta para ser implementada".

A L3Harris não comentou imediatamente sobre o tema.

Na quarta-feira, o jornal The Washington Post informou que a FAA estava perto de cancelar o seu contrato de 15 anos assinado com a Verizon em 2023, por 2,4 bilhões de dólares, feito com o objetivo de reformar o sistema de comunicações da entidade. O contrato seria então dado à Starlink, de Musk. A FAA afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre o contrato.

Nesta semana, a FAA afirmou que está testando três terminais da Starlink em uma instalação do governo no Alaska, em resposta a temores sobre a confiabilidade das informações meteorológicas para a comunidade da aviação no Estado.