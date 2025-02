Bitcoin acumula maior queda semanal desde colapso da FTX em 2022

O bitcoin acumula baixa de 16% nesta semana passada, a maior queda semanal desde o colapso da bolsa de criptomoedas FTX em novembro de 2022. Segundo a Coingecko, somente nesta semana o mercado de moedas digitais tem perda de meio trilhão de dólares.

"As pressões inflacionárias, as perspectivas de crescimento estão desmoronando e as tarifas de Trump não estão indo embora. E com a atenção de Trump (em) qualquer coisa, exceto a desregulamentação do setor de criptomoedas, os investidores de bitcoin não estão felizes", disse Matt Simpson, analista sênior da City Index.

O bitcoin normalmente é negociado em linha com ativos como ações de empresas de tecnologia que sobem quando os investidores estão otimistas quanto ao crescimento econômico. O índice Nasdaq está no patamar mais baixo desde novembro.

Os investidores temem que o chamado excepcionalismo da economia dos EUA possa estar desaparecendo e estão nervosos com as medidas de Trump para impor tarifas que alimentaram o medo de uma inflação global mais alta e um crescimento mais lento. Os investidores também não se mostraram satisfeitos com o desempenho da projetista de chips de inteligência artificial Nvidia no quarto trimestre.

NOVO AMBIENTE

Para a maior criptomoeda do mundo, o ambiente está muito diferente desde meados de janeiro, quando se aproximou de US$110 mil com o otimismo de que o governo Trump defenderia um fundo estratégico de bitcoin e afrouxaria a regulamentação sobre moedas digitais.