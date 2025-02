Instagram avalia lançar aplicativo exclusivo para Reels, diz The Information

(Reuters) - O presidente do Instagram, Adam Mosseri, afirmou a funcionários nesta semana que a empresa considera lançar um aplicativo separado para a sua plataforma de vídeos curtos Reels, disse o site The Information, na quarta-feira, citando uma pessoa que teria ouvido as declarações.

A empresa de propriedade da Meta tenta aproveitar a situação incerta do TikTok nos Estados Unidos ao oferecer uma experiência semelhante de rolagem de vídeo, afirma a reportagem.

A Meta não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.